Giudice Sportivo, prima sanzione per Theo e Krunic

Terminato il primo turno di campionato 23/24, il Giudice Sportivo ha comunicato le decisioni prese in seguito ai referti dei vari direttori di gara. Prima sanzione per Theo Hernandez per proteste nei confronti degli ufficiali di gara, prima sanzione per Rade Krunic per comportamento scorretto nei confronti di un avversario: entrambi i rossoneri sono stati ammoniti ieri sera contro il Bologna.