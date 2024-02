Giudice Sportivo, quarta ammonizione in A per Leao e Pioli: i due rossoneri entrano in diffida

Domenica sera contro l'Atalanta, Rafael Leao è stato ammonito al 48' per proteste nei confronti dell'arbitro Orsato: si tratta del quarto giallo ricevuto in questo campionato dall'attaccante portoghese (gli altri contro Lazio, Salernitana e Bologna) che entra così in diffida. Contro i bergamaschi, anche Stefano Pioli è stato ammonito per la quarta volta in questo campionato e dunque anche lui entra in diffida.

E' uscito il comunicato ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 26 giornata di Serie A. Per quanto riguarda le ammende alle società, è stata inflitta al Milan una multa da 10mila euro "per avere suoi sostenitori, al 42° e 45° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di due calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".