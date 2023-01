MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il comunicato numero 115 del Giudice Sportivo ha riportato le seguenti sanzioni dopo la 17esima giornata di Serie A: terza ammonizione per Leao e Bennacer, seconda per Tomori e per Pioli; al quarto giallo scatterà la diffida e al quinto la squalifica automatica per una gara.