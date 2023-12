Giudice Sportivo: seconda sanzione per Leao dopo Salernitana-Milan

vedi letture

Come riportato dal comunicato ufficiale numero 127 del Giudice Sportivo, Rafael Leao, durante Salernitana-Milan, ha subito la seconda ammonizione del suo campionato; il portoghese, ovviamente, non entra in diffida, che invece scatterà al quarto cartellino giallo.