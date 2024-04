Giudice Sportivo: sei squalificati per il prossimo turno. Un rossonero

Il Giudice Sportivo ha comunicato le proprie decisioni dopo la 30^ giornata di Serie A. Queste le sanzioni:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

- PESSINA Matteo (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

- LOFTUS-CHEEK Ruben Ira (Milan): per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

- LUCCA Lorenzo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

- MAGNANI Giangiacomo (Hellas Verona): per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

- N'DICKA Obite Evan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

- RETEGUI Mateo (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).