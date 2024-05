Giudice Sportivo, sesta sanzione per Fikayo Tomori

Nel pomeriggio di martedì sono state pubblicate le decisioni de Giudice Sportivo in merito all'ultima giornata di Serie A che si è giocata nell'ultimo weekend. Il Milan ha giocato contro il Torino contro cui, in una partita in cui c'era poco in gioco se non l'onore, ha messo in campo una delle peggiori prestazioni di tutta la stagione. Nel corso della partita l'unico ammonito per il Diavolo è stato Fikayo Tomori che, come riporta il comunicato del Giudice Sportivo, ha collezionato la sesta sanzione complessiva di questo tipo. Non c'è nessun squalificato per il Milan in vista dell'ultima contro la Salernitana.

DOVE VEDERE MILAN-SALERNITANA

Data: sabato 25 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona Dazn

Web: MilanNews.it