Giudice Sportivo: sesta sanzione per Tonali e Theo dopo la Supercoppa. Valgono per la Serie A

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle sanzioni della gara di ieri in Supercoppa, come di consueto. Sono due i giocatori del Milan finiti sul taccuino di Maresca: Sandro Tonali e Theo Hernandez. Per entrambi si tratta della sesta sanzione complessiva in stagione: i due rossoneri riaprono dunque il conto dei cartellini dopo averne ricevuti entrambi 5 in precedenza che gli sono costati un turno di squalifica.