Giudice Sportivo: tanti sanzionati nel Milan. C'è anche Leao

vedi letture

Come riportato dal comunicato numero 155 del Giudice Sportivo, il Milan deve annotare le seguenti sanzioni (numero di ammonizioni in campionato, alla quarta si entra in diffida e alla quinta si è squalificati) dopo Milan-Bologna della 22esima giornata di Serie A:

TERZA SANZIONE

Rafael Leao

Davide Calabria

Ruben Loftus-Cheek

SECONDA SANZIONE

Yacine Adli

Filippo Terracciano