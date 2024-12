Giudice Sportivo, tutte le decisioni relative al 18° turno: coinvolto Fonseca

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Sono in tutto quattro i giocatori squalificati per un turno dopo l'ultima giornata della Serie A. Come deciso dal giudice sportivo non giocheranno la prossima gara Tommaso Pobega del Bologna (per lui anche una ammenda di 10.000 euro per avere, al 6° del secondo tempo, colpito con una manata il volto di un avversario), Pablo Mari Villar (Monza), Manuel Locatelli (Juventus) e Edoardo Goldaniga (Como). Anche Locatelli dovrà pagare una ammenda di 1.500 euro 'per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra".

Per quanto riguarda gli allenatori il giudice sportivo ha deciso due giornate di squalifica per l'ormai ex tecnico del Milan Paulo Fonseca "per avere, al 44° del primo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale e, all'atto del provvedimento di espulsione rivolto al Quarto Ufficiale un'espressione ingiuriosa". (ANSA).