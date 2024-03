Giudice sul vendor loan: "Prassi non insolita. La tesi dei pm è che Elliott si sia spinto oltre nel potere di influenza"

Alessandro Giudice, esperto di alta finanza ed economia, oggi ha commentato sulle colonne del Corriere dello Sport la notizia delle indagini a Casa Milan e su Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, che hanno indubbiamente scosso il mondo rossonero. Nel suo pezzo Giudice spiega perché il vendor loan sia una pratica comune in questo tipo di operazioni e racconta come il nocciolo della questione sia il fatto che i due amministratori delegati avrebbero ostacolato la FIGC, non dichiarando la reale e vera titolarità delle azioni che apparterrebbero ancora a Elliott nonostante tutti i documenti dicano RedBird.

Questo il chiarimento di Giudice proprio sulla pratica del vendor loan: "Elliott scelse di finanziare l’acquisizione con una combinazione di debito e capitale (raccolto presso gli investitori del fondo) in proporzioni all’incirca uguali. In casi simili, il debito viene prestato da banche di investimento specializzate in queste operazioni, di solito a tassi piuttosto sostenuti. RedBird si accordò invece con Elliott per ricevere da quest’ultimo la provvista per completare l’acquisizione, prassi non insolita in operazioni di questo tipo, chiamata vendor loan".

Poi Giudice aggiunge: "In questo tipo di operazioni capita sovente che le parti stipulino patti parasociali con cui si impegnano a nominare rappresentanti nel CdA o concedere diritti di consultazione per determinate operazioni. La tesi dei pm sarebbe che Elliott si sia spinto molto oltre nel potere di influenza, al punto da essere il proprietario occulto del Milan".