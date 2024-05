Giuffredi: "Credo che il ciclo di Di Lorenzo a Napoli sia finito. Resta con Conte? L'allenatore non c'entra niente"

A margine del Trofeo AEGI, Mario Giuffredi, agente del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, è tornato a parlare del delicato tema relativo al futuro del suo assistito, che a sorpresa potrebbe lasciare il club azzurro nel prossimo calciomercato estivo a fronte degli screzi nati con la società, e l'ambiente, nel corso delle ultime concitate settimane. Queste le sue dichiarazioni.

"I miei rapporti col Napoli sono importanti, di amicizia è vero, spesso ho litigato, ma le cose poi le ho risistemate. Questa di Di Lorenzo è una cosa a parte, è più un volere del giocatore di aver maturato questa scelta. Personalmente credo che il ciclo di Giovanni a Napoli sia finito. I rapporti rimangono buoni ma io lavoro per esaudire le volontà dei giocatori. Vi faccio una domanda, ma rispondetemi: Di Lorenzo non è mai stato sostituito quest'anno. Come mai a 3' dalla fine della partita contro il Lecce viene sostituito dopo che il Corriere dello Sport aveva scritto che voleva lasciare Napoli? Vi chiedo: come mai è stata fatta questa sostituzione? Per me l'allenatore si è prestato al gioco di qualcuno. Voi non avete il coraggio di dire le cose. Io non ho le prove, ma vi dico il mio pensiero in modo netto. Secondo me Calzona si è prestato a determinate situazioni, per me non c'è un'altra spiegazione".

Giuffredi ha poi continuato a concluso: "Ma non c'entra neinte l'aspetto tattico, l'aspetto tecnico, chi sia l'allenatore. Quelle sono scelte che uno matura indipendentemente dal calcio perché ci sono tante altre dinamiche, tante altre situazioni dove un giocatore fa delle riflessioni che lo portano a decidere in un certo modo. Conte: io sono contento che lui viene a Napoli, penso sia l'unica medicina giusta per questo Napoli, e credo che tutti i calciatori abbiano l'onore di essere allenati da Conte, ma l'allenatore non c'entra niente su quella che possa essere la decisione di Giovani. Sono delle decisioni che uno ha comunicato perché le ha metabolizzate durante l'annata e si è arrivati ad una conclusione".