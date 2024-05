Giuffrida: "Di Lorenzo imprescindibile per Conte? Il Napoli avrebbe dovuto pensarci prima"

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, ha rincarato la dose parlando del possibile addio del giocatore al Napoli dopo le esplosive dichiarazioni di ieri su un ciclo che ritiene essere chiuso in azzurro: "Non nego quanto dichiarato recentemente, quando dicevo che Di Lorenzo firmava al Napoli per rimanerci a vita e che chi lascia la squadra ora è un vigliacco - ha spiegato dagli studi di Tele A - ma allo stesso tempo ho sempre sottolineato che restiamo a Napoli fin quando il club ci vuole, ma se non ci vuole più è un altro paio di maniche. Se ci viene comunicato che di fronte all'offerta giusta il ragazzo è sul mercato, significa che il club non crede più in lui e non è più al centro del progetto".

Poi Giuffredi ha continuato: "Imprescindibile per Conte? Avrebbero dovuto pensarci prima, le parole si pesano e possono far male, magari avrebbero dovuto prendere prima l'allenatore e poi andare da Di Lorenzo, non si può sempre dire una cosa e poi indietro come se nulla fosse". Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, nell'ambito della trattativa per l'arrivo a Napoli, Antonio Conte avrebbe proprio chiesto la conferma di Giovanni Di Lorenzo, anche se le parole e le intenzioni del suo agente sembrano andare in una direzione decisamente diversa