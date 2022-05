Giugno 2020-Maggio 2022: da due anni il Milan vola con Pioli

MilanNews.it

Dietro al rendimento super del Milan negli ultimi due anni c'è sicuramente il grande lavoro fatto a Milanello da Stefano Pioli: arrivato sulla panchina rossonera il 9 ottobre 2019, il tecnico milanista, dopo il lockdown della primavera 2020, ha saputo riportare il Diavolo in alto in Serie A, allontanando così anche l'arrivo che sembrava ormai già scritto di Ralf Rangnick al suo posto nell'estate 2020.

La sosta forzata per la pandemia che purtroppo ha colpito tutto il mondo ha cambiato il volto del Milan: come riporta stamattina Tuttosport, dalla ripresa del campionato (22 giugno 2020), Pioli e la sua squadra hanno disputato in tutto 85 partite di Serie A, conquistando 186 punti (media di 2,19 punti a partita). Osservando il rendimento degli altri allenatori del massimo campionato italiano nello stesso periodo, emerge che solo Antonio Conte, che ha guidato l'Inter in 50 gare, ha una media punti migliore dell'attuale tecnico milanista (2,32). Tutti gli altri, invece, hanno fatto peggio: Pirlo 2,05 di media punti (in 38 gare), Gattuso e Spalletti 2 (rispettivamente in 50 e 35 gare), Allegri 1,97 (in 35 gare), Gasperini 1,89 (in 85 gare), Simone Inzaghi 1,87 (in 85 gare), Fonseca 1,74 (in 50 gare), Mourinho 1,69 (in 35 gare) e Sarri 1,68 (in 47 gare). Quello di Pioli è dunque un rendimento da grande allenatore, lo scudetto con il suo Milan sarebbe certamente la conclusione perfetta di due anni al top.