Giuliani: "Ibra non ha paura di prendersi responsabilità"

Fulvio Giuliani, intervenuto su Sky Sport 24, ha espresso un parere positivo su un eventuale acquisto di Ibrahimovic da parte del Milan: “Gli Stati Uniti esprimono un calcio non paragonabile a quello europeo, lo sappiamo. Però stiamo parlando di Zlatan ibrahimovic, di un uomo con una tale considerazione di se stesso, e ha i numeri per poterselo permettere, da poter andare oltre quelli che oggettivamente sono i limiti dati dall’età, dalla disabitudine del calcio europeo. Però stiamo parlando di un uomo che non si considera normale, e a questi livelli talvolta allena il fisico. Onestamente non avrei nessuna paura, e non vale solo per il Milan. Quando hai Ibra hai uno che si carica la squadra sulle spalle e non ha paura di prendersi responsabilità.