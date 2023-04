Giuntoli a Infinity: "0-4 brutta batosta. Speriamo di ribaltare i pronostici oggi"

MilanNews.it

Il dirigente del Napoli Cristiano Giuntoli ha presentato la sfida contro il Milan ai microfoni di 'Infinity' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League: "Noi non cerchiamo alibi. Sappiamo di essere competitivi anche stasera ed Elmas non ci ha mai tradito, crediamo possa fare bene in quella posizione così come Lozano e Kvara".

Lo 0-4 è stato assorbito?

"E' stata una brutta batosta, noi abbiamo anche delle nostre spiegazioni, tanti calciatori erano reduci da voli intercontinentali ed eravamo veramente stanchi. Ma non ci piace crearci degli alibi, speriamo stasera di ribaltare i pronostici".