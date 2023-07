Giuntoli e la juventinità? ADL: "L'avessi saputo me ne sarei liberato prima. Non me l'aspettavo"

MilanNews.it

Nella sua conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie del Napoli, il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha risposto anche a una domanda su Cristiano Giuntoli e sul fatto che si aspettasse le dichiarazioni del dirigente sulla sua juventinità: "Non me l'aspettavo proprio, mi ha colto proprio di sorpresa, se me ne fossi accorto prima me ne sarei liberato prima".