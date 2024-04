Gli assenti del Milan contro il Lecce: out Loftus-Cheek e Thiaw, ma c'è una novità

Fra un'ora l'arbitro Massimi fischierà il fischio d'inizio della partita valida per la 31^ giornata di Serie A fra il Milan di Stefano Pioli ed il Lecce di Luca Gotti. Uscite le formazioni ufficiali, oltre ad essere stato confermato il super tridente alle spalle di Olivier Giroud (CLICCA QUI), sono state confermate anche le assenze di Malick Thiaw, fuori per un'infiammazione da fascite plantare, e di Ruben Loftus-Cheek, out invece per squalifica.

Queste non sono però le uniche assenze di oggi nel Milan. Nella distina rossonera manca infatti anche Antonio Mirante. I tre portieri di oggi saranno infatti Mike Maignan, Marco Sportiello e Lapo Nava.