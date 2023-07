Gli assenti per il Milan: out il partente Gabbia e altri tre calciatori

Oltre al partente Matteo Gabbia, non convocato a causa del vicino trasferimento al Villarreal, risultano assenti tra i rossoneri in Real Madrid-Milan anche Pierre Kalulu (vacanza), Noah Okafor (in viaggio per raggiungere Los Angeles) e il quarto portiere Lapo Nava.