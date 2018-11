Gli auguri del club rossonero a Raffaella Manieri, capitano del Milan Femminile

Il Milan, intervenuto su Twitter, ha augurato un felice compleanno a Raffaella Manieri, capitano della formazione femminile rossonera: "Tanti auguri al nostro capitano che oggi compie 32 anni: buon compleanno Raffaella".

Tanti auguri al nostro capitano che oggi compie 32 anni: buon compleanno Raffaella

Wishing all the best to our captain Raffaella Manieri who turns 32 today! #HBD pic.twitter.com/7tc0Q7SrtA