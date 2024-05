Gli esperti ritengono l'impresa dell'Italia all'Europeo tutt'altro che semplice, ma non certo impossibile

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - L'Italia arriva in Germania per l'Europeo 2024 di calcio da Campione in carica. I ragazzi di Spalletti vanno a caccia di un bis riuscito, nella storia della competizione europea, solo alla Spagna nel 2008 e nel 2012. Gli esperti Sisal ritengono l'impresa tricolore tutt'altro che semplice, ma non certo impossibile vista la quota 16 con cui è data la conferma del titolo conquistato a Londra. Michel Platini trascinò la Francia al primo Europeo della sua storia stabilendo un primato che resiste ancora oggi a distanza di 40 anni: 9 reti in appena 5 gare.

Tanti i bomber che, a Euro 2024, proveranno a battere il record di Platini: l'impresa di vedere uno dei protagonisti realizzare almeno 10 reti pagherebbe 66 volte la posta. L'edizione dell'84 alla Nazionale francese portò un altro primato ancora imbattuto: i Galletti misero a segno 14 reti. Gli esperti Sisal danno però fiducia alle squadre in gara visto che la caduta del record si gioca a 2,00. (ANSA).