Gli ex Chelsea guidano il Milan, Tuttosport: "Loro sanno cosa si deve fare"

Per vincere in Europa servono giocatori di esperienza e tra questi sarebbe importante averne qualcuno già abituato a vincere. Il Milan ha la fortuna di avere sei giocatori già vincenti in Europa: tre di questi sono arrivati direttamente dal Chelsea e non è un caso che siano proprio loro tra in principali trascinatori del Milan in questa campagna europea. Si tratta ovviamente di Olivier Giroud, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. E questa mattina, Tuttosport, ha voluto dedicare un pezzo proprio a loro tre e all'impatto che potranno dare, sicuramente a livello tecnico ma anche sotto il profilo dell'esperienza, nel quarto di finale contro la Roma.

Il titolo scelto recita così: "Milan, loro sanno cosa si deve fare". Nell'occhiello viene ripetuto quanto detto: "Nella rosa rossonera tanti giocatori hanno già conquistato un trofeo europeo: saranno importanti contro la Roma". Nel sottotitolo si parla nello specifico dei tre ex Chelsea: "Giroud con il Chelsea ha vinto la Champions (c'era Pulisic) e l'Europa League (c'era Loftus-Cheek): le finali erano state due derby". Infatti il Chelsa vinse contro l'Arsenal in Europa e contro il Manchester City in Champions. Tra l'altro tutti si ritagliarono un ruolo importante nelle due cavalcate. Gli altri vincitori di trofei europei sono Chukwueze, un'Europa League da protagonista con il Villarreal, e Theo e Jovic che hanno beneficiato delle vittorie in Champions del Real pur giocando poco.