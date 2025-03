Gli impegni dei rossoneri in nazionale nella giornata di martedì 25 marzo

vedi letture

Questa sera c'è Walker impegnato in Inghilterra-Lettonia, mentre domani toccherà a Chukwueze, Camarda, Liberali, Magni e Sala: gli impegni dei rossoneri in nazionale per la giornata di martedì 25 marzo:

Francesco Camarda, Mattia Liberali, Vittorio Magni ed Emanuele Sala (Italia Under 19) - Italia-Francia: martedì 25 marzo ore 15.00, Catanzaro - Elite League U19

Samuel Chukwueze (Nigeria) - Nigeria-Zimbabwe: martedì 25 marzo ore 17.00, Uyo - Qualificazioni Mondiale 2026