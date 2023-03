Gli incompetenti di Spalletti e l'orgoglio di Pioli: tutte le parole dei due allenatori verso Milan-Napoli di Champions League

Il Milan è sottovalutato? Le dà fastidio che a Napoli abbiano esultato per aver pescato il Milan?

"Io preferisco festeggiare sempre dopo e non prima delle partite".

Si deve essere ambiziosi in Champions?

"Sì ma dobbiamo pensare prima a passare questo turno. La Champions è un obiettivo, vogliamo arrivare in fondo. Sappiamo che serviranno prestazioni di livello contro il Napoli, ma ora pensiamo solo alle prossime partite di campionato".

LUCIANO SPALLETTI

"Avrei preferito non incontrare le italiane, solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Il Milan è la Champions League e solo Maldini ne ha vinte cinque. Nei giorni scorsi ho letto che PSG e City fanno fatica ad arrivare in fondo perché manca loro esperienza in questa competizione. Bene, se questo è vero allora il Milan è favorito per la vittoria finale. Una squadra che ha eliminato il Tottenham, per cui rimaniamo obiettivi. Chi dice che siamo dalla parte facile del tabellone? E non vale per Inter, Milan e Benfica? Bisogna essere equilibrati nelle valutazioni. Noi conosciamo bene il Milan, una squadra che ha superato il momento di difficoltà e ora vedo in crescita costante grazie alla bravura del suo allenatore. Affronteremo un grandissimo avversario e vincerà chi sarà più bravo in campo a leggere la partita. Il Milan è un avversario importantissimo sotto tutti gli aspetti".