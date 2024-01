Gli squalificati nel 23° turno di Serie A: sei out, Milik salta Inter-Juve

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni al termine della 22^ giornata di Serie A. Sono sei i calciatori squalificati, tutti per una giornata. Si tratta di Milik (Juventus), Buongiorno (Torino), Cataldi (Lazio), Matheus Henrique (Sassuolo), Jonathan Ikone (Fiorentina) e Ylber Ramadani (Lecce).

Inoltre, sono due gli allenatori squalificati, entrambi per una giornata: Thiago Motta del Bologna ("per avere, al 40° del primo tempo, contestato platealmente e reiteratamente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale") al quale viene comminata anche una multa da 5mila euro, e Alberto Gilardino del Genoa (quinta sanzione, era diffidato).

Queste invece il dettaglio sulle ammende per le società:

- ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria e, per avere lanciato un fumogeno e due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.