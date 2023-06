Gli Stati Uniti di Dest vincono la Nations League Concacaf: il rossonero era squalificato

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Gli Stati Uniti di Sergino Dest, terzino rossonero ma che non verrà riscattato dal Barcellona, hanno vinto nella notte italiana la Nations League Concacaf in finale contro il Canada per 2-0, in virtù delle reti di Richards e Balogun, altro nome in orbita Milan. Il terzino non ha giocato l'atto finale perché squalificato in seguito all'espulsione rimediata nella semifinale contro il Messico a causa di una manata rifilata a un avversario.