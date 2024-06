Gli USA denunciano commenti razzisti dopo il KO con Panama: "Condanniamo fermamente"

Dopo la sconfitta contro Panama per 2-1 (partita in cui è stato espulso al 18' lo juventino Weah), la Federcalcio americana ha denunciato i commenti razzisti ricevuti da alcuni giocatori sui social: "La Federcalcio americana è stata informata di alcuni commenti razzisti diretti nei confronti di alcuni membri della nostra nazionale dopo il match di stasera.

Non c'è assolutamente posto nel gioco del calcio per questi comportamenti di odio e discriminazione. Questa azioni non sono accettabili perché sono contrarie ai valori di rispetto e inclusione che supportiamo come organizzazione. US Soccer condanna fermamente il razzismo in tutte le sue forme e continuerà a supportare i suoi giocatori".