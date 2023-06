Gli USA ospiteranno il primo Mondiale per Club a 32. Infantino: "Il top per gli eventi globali"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Consiglio della FIFA ha nominato all'unanimità gli Stati Uniti come sede della nuova e ampliata Coppa del Mondo per Club FIFA. Sarà un torneo a 32 squadre e si disputerà nel 2025. Il più importante organo calcistico mondiale spiega che gli USA sono ritenut un leader indiscusso nell'organizzazione degli eventi globali.

Il presidente Gianni Infantino ha dichiarato in merito: "La Coppa del Mondo per club FIFA 2025 sarà l'apice del calcio maschile professionistico d'élite e gli Stati Uniti, grazie alle infrastrutture necessarie e l'interesse locale, sono ideali per dare il via a questo nuovo torneo globale".