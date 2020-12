Globe Soccer Awards, Flick nominato allenatore dell'anno

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - L'allenatore del Bayern Monaco Hans Dieter Flick è stato designato tecnico dell'anno ai Globe Soccer Awards, la cui cerimonia di premiazione è in corso in Dubai. Flick, che alla guida della squadra bavarese ha vinto in questo 2020 la Champions League, il campionato e la coppa di Germania, ha battuto gli altri due candidati finalisti, il connazionale Juergen Klopp. manager del Liverpool, e l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Il titolo di allenatore del secolo è andato a Pep Guardiola, che è stato preferito a Zinedine Zidane, José Mourinho e Alex Ferguson. Durante la cerimonia è stato dedicato un lungo omaggio a Diego Armando Maradona, il fuoriclasse argentino scomparso lo scorso novembre, e a Paolo Rossi morto il 9 dicembre. (ANSA).