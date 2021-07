Goal - Milan, Giroud spinge per arrivare in rossonero: la trattativa prosegue velocemente

Tra gli obbiettivi dichiarati in casa Milan come rinforzo per la prossima stagione non si può non citare il nome di Olivier Giroud. Dopo i silenzi degli ultimi giorni, le voci sul francese si sono intensificate e i contatti tra le parti sarebbero vicini alla fumata bianca. Secondo quanto riporta Goal.com, in particolare, il Milan starebbe spingendo per chiudere la trattativa velocemente e il giocatore, dal canto suo, continua a premere per arrivare a Milano nonostante l'interesse anche di altre squadre. Considerate queste premesse, quindi, la trattativa potrebbe arrivare a una conclusione velocemente.