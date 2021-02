Gobbi dopo Spezia-Milan: "I rossoneri sono mancati in mezzo al campo"

Nel post-partita di DAZN, Massimo Gobbi ha analizzato così la prestazione del Milan contro lo Spezia: "I rossoneri sono mancati in mezzo al campo: abbiamo visto tante imprecisioni di Calhanoglu, forse dovute alla forma fisica, Bennacer non è riuscito a gestire bene il possesso: si abbassava molto sulla linea dei difensori per cercare di muover palla, ma lo ha sempre fatto in maniera molto statica. Non riuscivano impensierire gli avversari, Ibrahimovic rimaneva da solo e dovevano provare questi lanci lunghi su di lui. Ma lo Spezia oggi era in serata. Il Milan ha sbagliato l’approccio mentale a questa gara, pensando già agli impegni importanti che verranno. Dovranno essere bravi a capire che hanno sbagliato, ma Pioli lo farà subito per far capire alla squadra che con questo modo di approcciare le partite si va poco lontano, perché ci sono tante squadre forti".