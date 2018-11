Godin nelle mire del Milan: la voce circola anche in Spagna

Nelle ultime ore il nome di Diego Godin è stato accostato ai rossoneri, come possibile rinforzo per gennaio visti gli infortuni che hanno colpito il reparto arretrato milanista. Anche Sport.es ha parlato di questa possibilità, seppur sottolineando che l'uruguayano è un pupillo di Simeone, il quale difficilmente lo lascerà scappare, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2019.