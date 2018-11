Gol al 97’ di Romagnoli: ma cosa segnala il guardalinee?

Il gol di Alessio Romagnoli al 97esimo contro l’Udinese rischiava di non essere convalidato a causa di una chiamata errata del guardalinee Marrazzo. Bandierina alzata per un presunto fuorigioco inesistente, che poi grazie al VAR il gol è stato giustamente convalidato. Il Milan ha rischiato la grande beffa per una chiamata inconcepibile del guardalinee, su un’azione limpida e chiara che ha messo a rischio la rete del capitano milanista al 97esimo.