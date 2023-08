Gol al Novara al mattino, Villareal-Betis alla sera: ieri Chukwueze a fare il tifo per gli ex compagni

La giornata di ieri ha visto il primo gol in rossonero, in gare non ufficiali, di Samuel Chukwueze: il nigeriano ha aperto il conto nell'amichevole mattutina contro il Novara. La partita è finita poco dopo le 12 e il nuovo attaccante rossonero si è diretto in aereo verso Villareal dove, nel suo vecchio stadio, alle 19.30, ha assistito alla prima partita di Liga dei suoi ex compagni (e di Gabbia) contro il Betis. Le telecamere di Dazn hanno infatti inquadrato Chukwueze sugli spalti nel corso della partita. Sfortunatamente per lui e per il sottomarino giallo, gli ospiti hanno vinto 2-1 con un gol al 94° minuto.