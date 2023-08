Gol all'esordio in Serie A: Pulisic raggiunge Kessié e altri 20 calciatori

vedi letture

Christian Pulisic, con il gol all'esordio in Serie A, entra a far parte di un ristretto club di calciatori che, come lui, hanno segnato al debutto nel massimo campionato italiano: negli ultimi 10 anni sono solamente in 22. Tra gli altri c'è anche l'ex Milan Franck Kessié, che segnò nel 2016 quando ancora vestiva la maglia dell'Atalanta.