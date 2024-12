Gol De Ketelaere, per Rocchi la Penna non ha sbagliato. La FIGC vaglierà le parole di Fonseca

vedi letture

Come riportato anche da Sky Sport, nessun fallo, gol regolare e prestazione promossa. E' questo, a quanto filtra il giorno dopo Atalanta-Milan, il giudizio che il designatore Rocchi avrebbe dato sulla prova di La Penna e sulla decisione di convalidare il gol del vantaggio bergamasco di De Ketelaere, che ha mandato su tutte le furie l'allenatore rossonero Fonseca. Per i vertici arbitrali dunque si sarebbe trattato di un normale contrasto aereo, con il belga che salta in anticipo rispetto a Theo e non commette fallo sull'avversario, col quale entra in contatto nella dinamica del gesto senza una vera e propria spinta e senza "affossarlo" per guadagnare vantaggio nel colpo di testa. Nessuna bocciatura e nessuno stop quindi per l'arbitro romano Federico La Penna, riproposto dopo due giornate di stop seguite al grave errore commesso dalla sala Var, evocato da Fonseca, quando sempre a Bergamo (in realtà dal Var Center di Lissone) non richiamò l'arbitro Di Bello per far assegnare il rigore all'Udinese a seguito di un evidente fallo di mano in area di Hien. La coperta del designatore per i big match in questo momento è un po' corta (tra l'altro c'è Maresca fermo ai box per un infortunio) e quindi per Rocchi gli "incastri" non sono sempre agevoli.

Le parole di ieri di Paulo Fonseca sull'arbitraggio di La Penna sono state piuttosto forti dopo Atalanta-Milan: "Sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ora no. Non ho mai discusso degli arbitraggi ma il primo gol è fallo, è chiaro. Non c'è dubbio e dico basta, non ho più comprensione. So che gli arbitri hanno un lavoro difficile ma contro il Milan è sempre lo stesso, non c’è rispetto per noi in questo momento. Contro il Milan non c’è mai un dubbio e non è solo da oggi. Io non ho paura di dire la verità, lo sto facendo. Ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma ora sono tanti errori e tutte le settimane, sempre contro gli stessi. Il modo con cui è stata arbitrata questa partita è una mancanza di rispetto per il Milan, l’ho percepito dal primo minuto. In una situazione così si comincia la gara prendendo un gol che non è 'legale'. Oggi sono arrabbiato per questa situazione ma tutte le settimane ci sono tanti altri errori. La Penna era stato qui al Var contro l’Udinese e possiamo vedere cosa è successo. Io avevo paura di questo arbitro e lui ha iniziato bene… È stato un fattore negativo della partita, ha lasciato il Milan senza punti su un campo su cui invece potevamo farne".