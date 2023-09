Gol del mese: Pulisic sfida Theo, Sia e... se stesso

Ricomincia il concorso "Goal of the month": per il mese di agosto i candidati sono Pulisic vs Bologna, Pulisic vs Torino, Theo vs Torino e Sia vs Monza per la Primavera. Su Instagram i tifosi rossoneri possono rivedere i gol e scegliere quello che preferiscono. Ecco i gol: