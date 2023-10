Gol dell'anno stagione 22/23, le 10 nominations: c'è anche Theo Hernandez

Dopo il grande successo dell’edizione 2022, il Gran Galà del Calcio AIC torna per celebrare le eccellenze del calcio italiano al maschile e al femminile. L’esclusivo appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini, si svolgerà lunedì 4 dicembre con la classica cerimonia di consegna dei riconoscimenti relativi alla scorsa stagione di Serie A.

E attraverso il proprio sito ufficiale, l'AIC ha reso note le dieci nominations del gol dell'anno per quanto riguarda la stagione 2022/23, il cui vincitore verrà determinato dal sondaggio online aperto sul sito ufficiale dell'AssoCalciatori (clicca QUI per votare). Le votazioni si aprono oggi e chiuderanno alle ore 23.59 di domenica 26 novembre 2023 e tra i nomi autori delle prodezze che potranno essere votate troviamo nomi notissimi come Barella, Berardi, Hernandez, Kvaratskhelia, ma anche insospettabili come Biraghi, Oudin, Destro o Fagioli. Di seguito la lista completa dei candidati:

1) 30 agosto 2022 – NICOLÒ BARELLA – (Inter-Cremonese)

2) 20 agosto 2022 – DOMENICO BERARDI – (Sassuolo-Lecce)

3) 27 febbraio 2023 – CRISTIANO BIRAGHI – (Verona-Fiorentina)

4) 22 maggio 2023 – ANTONIO CANDREVA – (Roma-Salernitana)

5) 09 ottobre 2022 – MATTIA DESTRO – (Torino-Empoli)

6) 29 ottobre 2022 – NICOLÒ FAGIOLI – (Lecce-Juventus)

7) 06 maggio 2023 – THEO HERNANDEZ – (Milan-Lazio)

8) 04 giugno 2023 – TEUN KOOPMEINERS – (Atalanta-Monza)

9) 11 marzo 2023 – KHVICHA KVARATSKHELIA – (Napoli-Atalanta)

10) 04 giugno 2023 – REMI OUDIN – (Lecce-Bologna)