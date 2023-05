Gol dell'Inter dopo 7 minuti: per Pioli è un rammarico, non certo un alibi

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

Stefano Pioli, intervistato da Prime Video dopo la sconfitta contro l'Inter, ha dichiarato: "L’Inter ha giocato meglio nel primo tempo ed è riuscita a segnare due gol, noi abbiamo giocato meglio nel secondo tempo e non siamo riusciti a fare gol. Questo è il calcio a questo livello. L’Inter nel primo tempo ha messo più qualità, noi abbiamo sbagliato troppi palloni.

Fino al settimo minuto l’Inter non era ancora entrata nella nostra area, poi al primo calcio d’angolo ha fatto gol. È chiaro che dovevamo essere più attenti e pronti, soprattutto sul secondo gol". Il fatto di aver preso gol alla prima occasione non è un alibi per il tecnico rossonero, ma piuttosto un rammarico perchè con un po' di attenzione in più si sarebbe potuto evitare e la partita probabilmente sarebbe stata diversa.