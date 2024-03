Gol e assist a Praga, Rafa Leao va in doppia cifra in entrambe le specialità

Rafael Leão va due volte in doppia cifra grazie alla rete e all'assist per Pulisic nella vittoria per 1-3 sul campo dello Slavia Praga in Europa League. L'asso portoghese pertanto sale a 10 marcature e 10 passaggi vincenti per i compagni di squadra.

Riesce pertanto per il terzo anno consecutivo a sfondare il muro dei dieci in entrambe le specialità. Questo il dettaglio:

26 agosto 2023, Milan - Torino 4-1 (assist)

1° settembre 2023, Roma - Milan 1-2 (gol)

16 settemre 2023, Inter - Milan 5-1 (gol)

23 settembre 2023, Milan - Hellas Verona 1-0 (gol)

30 settembre 2023, Milan - Lazio 2-0 (2 assist)

7 novembre 2023, Milan - Paris Saint-Germain 2-1 (gol)

17 dicembre 2023, Milan - Monza 3-0 (assist)

2 gennaio 2024, Milan - Cagliari 4-1 (gol)

7 gennaio 2024, Empoli - Milan 0-3 (assist)

10 gennaio 2024, Milan - Atalanta 1-2 (gol)

3 febbraio 2024, Frosinone - Milan 2-3 (assist)

11 febbraio 2024, Milan - Napoli 1-0 (assist)

15 febbraio 2024, Milan - Rennes 3-0 (gol)

22 febbraio 2024, Rennes - Milan 3-2 (gol)

25 febbraio 2024, Milan - Atalanta 1-1 (gol)

7 marzo 2024, Milan - Slavia Praga 4-2 (2 assist)

14 marzo 2024, Slavia Praga - Milan 1-3 (gol e assist)