Gol e assist per Leao, Pioli: "Deve essere questo e dipende da lui: ha tutto"

Un gol, un assist ed un "pre assist". Anche contro lo Slavia Praga Rafa Leao è stato, come spesso gli capita, tra i migliori in campo. Il portoghese, con le giocate di questa sera, è arrivato a 10 gol e 10 assist in stagione. Numeri decisamente importanti.

Mister Pioli, nel post partita su Sky, ne parla così:

È lo standard di Leao questo?

"Deve essere questo. Dipende da lui, parliamochi chiaro. Noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, ora dipende da lui: ha esperienza, qualità, potenza, Mi auguro che sia così forte mentalmente da avere questo approccio alla partita".