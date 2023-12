Gol e continuità: al Milan adesso serve il vero Chukwueze

Ci avviciniamo alla sfida di San Siro in programma sabato sera contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. I rossoneri sono reduci da una sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund che non può e non deve influenzare l'attuale periodo negativo della squadra. Infatti il Milan nelle ultime 10 partite ha totalizzato solo 3 vittorie, l'ultima in campionato contro la Fiorentina grazie al gol di Theo Hernandez. Verso la sfida contro il Frosinone è inoltre emergenza piena in difesa, con il giovane 2005 Jan-Carlo Simic che scalpita in vista di una possibile maglia da titolare.

Il Milan in questo momento ha bisogno delle fiammate e giocate di Samuel Chukwueze, che proprio pochi giorni fa in Champions League ha trovato il suo primo, gran gol, con la maglia rossonera. L'esterno nigeriano partirà titolare domani sera a San Siro: parola d'ordine? Continuità, in un percorso che è stato in salita da parte dell'ex Villareal, out diverse settimane per un infortunio in nazionale e con poco spazio trovato fino a questo momento. Il Milan domani sera dovrà puntare soprattutto, ma non solo, sulle giocate frizzanti del numero 21, in questo momento in piena fiducia dopo il gol e la bella partita contro il Borussia Dortmund.