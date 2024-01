Gol fatti e subiti dal Milan: l'interessante confronto con le passate stagioni

Rammarico ma voglia di continuare nel proprio percorso, è ciò che trapela in casa Milan dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna per 2-2, con i rossoneri che sprecano tantissimo soprattutto dal dischetto, con due rigori sbagliati per tempo: uno da Giroud e un altro da Theo. Delusione che verrà, per forza di cose, messa da parte per far spazio a creare la giusta concentrazione in vista della prossima sfida di campionato, sabato alle 18:00 in casa del Frosinone. Il Milan quest'anno è una squadra molto votata all'attacco e con forse un pò di difficoltà nella fase difensiva per i troppi gol subiti finora. Infatti, questi i gol fatti e subiti dai rossoneri dopo 22 giornate di Serie A: ecco il confronto con le stagioni passate.

Dopo 22 giornate di campionato, nella stagione 2020/21 sono 45 le reti segnate, 25 quelle subite, mentre l'anno dello scudetto il Milan ha segnato 47 gol e sempre subiti 25. Nella passata stagione le reti siglate sono state 38 e ben 30 gol subiti, mentre quest'anno i ragazzi di Pioli hanno sin qui segnato 43 gol subendone 25.