Gol fatti e subiti: un dato che certifica la pericolosità dei rossoneri in attacco

vedi letture

Come nella pazza serata di Udine, è un Milan poco equilibrato ma di cuore quello che rimonta e vince 3-2 in casa del Frosinone grazie alle reti di Giroud, Gabbia e Jovic. I rossoneri quest'anno sono una squadra molto votata all'attacco e con forse un pò di difficoltà nella fase difensiva per i troppi gol subiti finora. Infatti, questi i gol fatti e subiti dal Milan dopo 23 giornate di Serie A.

Per i ragazzi di Pioli, al momento sono 46 le reti fatte e 27 quelle subite.