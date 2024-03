Gol fuori casa in campionato: Giroud fra i migliori in Europa

L'impressione è che in questa stagione Olivier Giroud stia vivendo una seconda giovinezza, anche perché nonostante i quasi 38 anni l'attaccante francese sta trascinando il Milan a suon di assist e gol. In campionato sono addirittura già 12 le reti messe a segno dall'ex Arsenal, che a conferma di quanto è stato detto ha già migliorato i numeri della sua prima stagione in rossonero ed è ad un solo gol dall'eguagliare quelli della scorsa annata.

C'è però un dato da analizzare che merita la giusta attenzione: dei 12 gol messi a segno in questa stagione di Serie A da Giroud, addirittura 9 sono arrivati in trasferta. In Europa solo Lautaro Martinez, Harry Kane e Kylian Mbappé hanno registrato numeri migliori fuori casa rispetto al francese del Milan.

BOMBER IN TRASFERTA: GIROUD FRA I MIGLIORI IN EUROPA, I NUMERI

1. Lautaro Martinez (Inter): 14 gol

2. ⁠Kylian Mbappé (PSG): 13 gol

3. ⁠Harry Kane (Bayern Monaco): 10 gol

4. ⁠Olivier Giroud (Milan): 9 gol

5. ⁠Ollie Watkins (Aston Villa): 9 gol

6. ⁠Serhou Guirassy (Stoccarda): 8 gol

7. ⁠Erling Haaland (Manchester City): 8 gol

8. ⁠Heung-Min Son (Tottenham): 8 gol

9. ⁠Joshua Zirkzee (Bologna): 8 gol

10. ⁠Teun Koopmeiners (Atalanta): 8 gol