Gol sbagliato, gol subito: Cuni si fa ipnotizzare, Jovic non spreca. Milan-Frosinone 1-0 al 45'

Un Milan in versione diesel chiude il primo tempo della sfida col Frosinone in vantaggio per 1-0. A decidere l'anticipo di questo sabato sera valido per il 14° turno di Serie A finora è il primo gol a tinte rossonere di Luka Jovic.

Gol sbagliato, gol subito

Partenza a rilento su entrambi i fronti, con un Diavolo rimaneggiatissimo (Theo Hernandez centrale e Florenzi a sinistra le principali novità) e attento a non sottovalutare la sorpresa di questo campionato di Serie A, anche stavolta per nulla rinunciataria nell'approccio e nella mentalità. La prima vera occasione da rete arriva così solamente al 31', quando Oyono spara fuori da buona posizione al termine di un'iniziativa personale. I rossoneri si "svegliano" e rispondono con Musah, che centra il palo a tu per tu con Turati su ottimo invito in profondità di Jovic. Poco male, perché l'arbitro aveva segnalato un fuorigioco. La gara adesso è viva e il gol sembra ormai nell'aria, da una parte o dall'altra, ma se al 42' Cuni sfrutta un erroraccio di Tomori per presentarsi davanti a Maignan ma poi si fa ipnotizzare dal portiere francese col suo tentativo di pallonetto, un minuto più tardi Jovic non è altrettanto sprecone e porta avanti la truppa di Pioli esultando per la prima volta in maglia rossonera. Palla sulla destra a Chukwueze, che mette in mezzo un cross velenoso, Romagnoli respinge corto di testa e l'ex Fiorentina ne approfitta firmando l'1-0 con un perfetto sinistro al volo. Milan avanti nell'intervallo, Frosinone comunque ampiamente in partita.