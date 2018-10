Golden foot: in lizza anche Lippi e Pirlo

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - Ultimi giorni per votare, attraverso i social network, per il Golden foot 2018: si potrà scegliere su una rosa di 10 nomination. Il 29 e 30 ottobre i migliori calciatori del mondo si ritroveranno a Monaco, alla presenza del principe Alberto II di Monaco, per la consegna del riconoscimento. Golden Foot è un premio internazionale che si distingue doppiamente, perché riflette la preferenza del pubblico e perché può essere vinto una sola volta. Il premio venne ideato nel 2003 da Antonio Caliendo, ex agente di grandi giocatori con l'intento di dare voce agli appassionati di calcio. Sono infatti loro, non un comitato di giornalisti o di professionisti come avviene negli altri premi, a scegliere il miglior calciatore. Tra le 'leggende' che riceveranno il Golden foot 2018 ci sono già alcuni nomi: Marcello Lippi, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Leonardo e Didier Deschamps. Il premio verrà presentato in una conferenza stampa il 29 ottobre a Monte-Carlo.