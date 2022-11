Gotti indica la strada per il suo Spezia: "Avete visto Milan-Salisburgo?!"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il gruppo ha assimilato al 100% la sua filosofia? E' una delle domande poste in conferenza stampa da Luca Gotti, allenatore dello Spezia che alla vigilia della sfida contro il Milan - gara valida per la 13esima giornata di Serie A - ha risposto così: “Mi auguro fortemente che ci siano grossi margini di miglioramento. Non so se ha visto la partita di Champions del Milan, dove il Salisburgo si è presentato con un’età media di 21 anni e mezzo, primo in classifica in Austria. Si gioca una partita con due squadre con riferimenti uomo a uomo, su tutto il campo, e non si riesce a capire qual è il sistema di gioco. Ci sono i concetti, ma non si può dire qual è il sistema, come attaccano e come difendono. E questa è la direzione del calcio europeo, dove cambia la tattica. Sta cambiando anche la Serie A, cambiano le caratteristiche fisiche dei giocatori, con più intensità. Contro la Fiorentina anche noi non avevamo un sistema di gioco, però ci sono i principi con cui prepari la partita. Da quel punto di vista, io dico che necessariamente siamo migliorati ma abbiamo un percorso che deve dire di mettere la prossima fila di mattoni una volta che si è assestata la prima. Margini di miglioramento ce ne sono tanti”.