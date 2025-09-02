Gozzini: "Modric e Rabiot in mezzo: alla mancanza di leadership ed esperienza internazionale, il Milan ha trovato il rimedio migliore"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul centrocampo del Milan: "C'è qualcosa che luccica al centro del Milan ed è il Pallone d’Oro di Luka Modric, nuovo regista rossonero. O forse è la bacheca dell’ex Real: 34 titoli di squadra, comprese le sei Champions League che ne fanno uno dei più vincenti nella storia della competizione (come lui solo Gento, Carvajal, Nacho e Toni Kroos). Ma c’è ancora dell’altro: brillano i ventuno trofei che riempiono la bacheca di Adrien Rabiot, la maggior parte conquistati nella carriera al Psg e altri quattro “italiani” aggiunti con la maglia della Juventus, scudetto, Supercoppa Italiana e due Coppa Italia. Alla mancanza di leadership ed esperienza internazionale, il Milan ha trovato il rimedio migliore. Almeno in teoria: gli effetti pratici andranno poi sperimentati sul campo, alla ripresa del campionato".

GLI IMPEGNI DI RABIOT

Come di consueto, dopo le prime due giornate di Serie A della stagione, tornano le Nazionali che, nei prossimi dieci giorni, si prenderanno la scena con le varie partite di Qualificazioni Mondiali 2026. Il Centro Sportivo di Milanello si svuoterà in questi giorni con ben 12 calciatori convocati dalle rispettive selezioni Nazionali. Molti, come detto, saranno impegnati nelle gare di qualifica al prossimo campionato del Mondo, un paio invece giocheranno sfide amichevoli.

Si seguito si riportano gli impegni della Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot.

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Ucraina-Francia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Breslavia (Polonia) - Qualificazioni Mondiale 2026

Francia-Islanda: martedì 9 settembre ore 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiale 2026