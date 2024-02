Graffiedi: "Napoli non inferiore al Milan, se la gioca alla pari"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Mattia Graffiedi, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Milan.

Crede che il Napoli, contro il Milan, scenderà in campo con un atteggiamento aggressivo o tornerà a blindare la porta?

“Il Napoli si gioca una partita importantissima su un campo difficile. Il Milan, seppure in una situazione di classifica tranquilla, non può sbagliare, soprattutto viste le critiche ricevute da Pioli. Anche il Napoli, però, deve inseguire la vittoria. Gli azzurri sono una squadra di qualità, non inferiore al Milan, ed hanno tutte le carte per giocarsela alla pari”.