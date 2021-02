Gran gala AIC, ecco i tre candidati al premio di miglior portiere di A

Come ogni anno a marzo si terrà il "Gran Galà del Calcio AIC", il riconoscimento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori per premiare quello che è stato votato come l'11 ideale della Serie A nella stagione 2019-'20. Sarà dedicato spazio anche ad altre speciali sezioni: l'allenatore, l'arbitro e la squadra, che si sono maggiormente distinti nell'ultimo campionato. Nelle ultime ore, in particolare, è uscita la shortlist dei tre migliori portieri della Serie A candidati al riconoscimento finale: nella lista sono presente Sczeszny, Handanovic e Donnarumma.